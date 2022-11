’Ontslaggolf bij moederbedrijf Facebook in aantocht’

Meta worstelt met teleurstellende vooruitzichten als gevolg van de wereldwijd afnemende economische groei, de concurrentie van andere sociale media als TikTok, veranderingen in het privacybeleid van Apple en zorgen over de enorme uitgaven aan de metaverse. Dat is het droomproject van Meta-topman Mark Zuckerberg, dat bestaat uit een virtuele wereld waarin mensen allerlei zaken kunnen doen vanuit hun eigen huis.

Als gevolg van de problemen zijn de aandelen van Meta enorm in waarde gedaald. Dit jaar ging al voor meer dan 500 miljard euro aan beurswaarde verloren.

Ook veel andere techbedrijven uit het Amerikaanse Silicon Valley hebben stevig in hun personeelsbestanden gesneden de afgelopen tijd, of zijn dat binnenkort van plan. Zo schrapte Twitter vorige week 3700 banen. En ook taxi-app Lyft kondigde bijvoorbeeld een ingreep in het personeelsbeleid aan.