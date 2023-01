Premium Het beste van De Telegraaf

Pakketpunt onder druk: ’Amper geld, wel sociale rijkdom’

Door Yteke de Jong en Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Nederlanders hebben geen last van bezorgschaamte. Nog steeds wordt 92% van de pakketjes thuis afgeleverd. De grotere pakketbezorgers werken echter allemaal aan uitbreiding van onbemande pakketkluizen. De klassieke afhaalpunten lijken onder druk te staan. Albert Heijn maakte onlangs bekend dat het stopt met het verwerken van de pakketjes van PostNL. Veel sigarenboeren en particulieren geven er de brui aan, omdat het nauwelijks loont. „Het is extra service want financieel is dit niet interessant.”