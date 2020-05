Klager trekt vaak aan kortste eind bij financieel geschil

Kifid heeft in 2019 bijna 500 klachten meer behandeld dan een jaar eerder, is te lezen in het jaarverslag. Het klachteninstituut slaagde er opnieuw in meer consumenten en financiële dienstverleners om de tafel te krijgen.

In totaal zijn ruim 3400 klachten afgerond, in meer dan de helft daarvan kwam het tot bemiddeling of schikking. In bijna de helft van de succesvolle bemiddelingen en schikkingen gaat het om klachten over verzekeraars, gevolgd door banken en financiële tussenpersonen.

Woekerpolissen

Het klachteninstituut bemiddelde onder meer in een flink aantal zaken over beleggingsverzekeringen (’woekerpolissen’). Verder kreeg het Kifid veel klachten binnen over de gewijzigde voorwaarden van de uitvaartverzekering van Yarden.

Bekijk ook: Uitvaartverzekeraar Yarden voor de rechter om polisvoorwaarden

De geschillencommissie van het Kifid behandelt nu drie klachten over Yarden om tot richtinggevende uitspraken te komen. Tot die tijd worden overige klachten over de uitvaartverzekering aangehouden.

Meer tevergeefse klachten

Kifid kreeg vorig jaar in totaal 4550 klachten binnen, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Het aantal mensen dat tevergeefs een klacht heeft ingediend nam ook toe. Iets meer dan 2100 klachten werden niet behandeld, vaak omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden.

Zo dienden ruim 800 mensen in 2019 een klacht in zonder dat die eerst was voorgelegd aan hun bank, verzekeraar of financiële adviseur.