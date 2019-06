’Koop je een tochthuis? Dan minder hypotheek’

Daarvoor pleit Jeroen Pels, hoofd hypotheken van de duurzame bank Triodos, in dagblad Trouw. Hij onderhandelde mee over het klimaatakkoord.

Woonlasten

Volgens Pels is het, bij het bepalen van de maximale leencapaciteit, logischer om te kijken naar hypotheeklasten en energielasten samen. Nu maakt het voor het maximale hypotheekbedrag niet uit of een woning energiezuinig is of niet.

Wel kan een huizenkoper 6% meer hypotheek krijgen om energiebesparende maatregelen te nemen.

Financiering

In het Klimaatakkoord staat ook een voorstel om huiseigenaren zonder krediettoets financiering te verstrekken voor energiebesparende maatregelen die zich binnen de looptijd terugverdienen, schrijft Pels.

Dit voorstel leidde tot zorgen bij DNB en AFM. Een plan om de leennormen voor energie-onzuinige woningen te verlagen, kon wel rekenen op steun van de toezichthouders en het ministerie van Financiën.

Dit zou financieel zwakkere huishoudens beschermen tegen te hoge woonlasten en verkoop van ’tochthuizen’ bemoeilijken, betoogt de bankier.