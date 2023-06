Betaaltermijn in bouw loopt op

Betaalde een bouwbedrijf zijn rekeningen in 2021 nog in 75.6% van de gevallen op tijd, een jaar later was dat teruggelopen naar 72.2%. Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsdataexpert Altares Dun & Bradstreet over het betaalgedrag van bedrijven in Noord-Europa in 2022.

Bekijk ook: Betaalgedrag bedrijfsleven is verbeterd tijdens coronacrisis

Per sector zijn sterke verschillen in betaalgedrag zichtbaar. In de retail en landbouw- en visserij betaalt respectievelijk 83% en 82% van de bedrijven hun rekeningen op tijd. In de maakindustrie (61,3%) en transport (62,4%) verlopen de betalingen minder vlot.

Als gekeken wordt naar de rest van Noord-Europa scoort Nederland redelijk goed. Ons land laat slechts drie landen voor zich: in Denemarken betaalt liefst 91,8% van de bedrijven hun rekeningen op tijd, gevolgd door Polen (85,1%) en Rusland (79,3%). In Ierland en Groot-Brittannië is de betaalmoraal het laagst. Slechts 34% van de Ierse en 42,7% van de Britse bedrijven betaalt rekeningen op tijd.

Volgens datawetenschapper Barry de Goeij van Altares Dun & Bradstreet is het niet mogelijk een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat het grote verschil in betaalgedrag tussen landen voornamelijk veroorzaakt: „Hoewel cultuur ongetwijfeld een rol speelt, hebben ook macro-economische en micro-economische factoren, samen met de wetgeving binnen een land, een aanzienlijke invloed op het tijdig betalen van bedrijven.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat grote bedrijven hun facturen het minst vaak op tijd betalen. In het laatste kwartaal van 2022 betaalden grote bedrijven slechts 35.5% van de facturen op tijd. De kleinste ondernemingen (77.8% op tijd), kleine (67%) en middelgrote ondernemingen (49.3%) deden het stuk voor stuk beter. Sinds 1 juli 2022 is de wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van kleine bedrijven moeten betalen, verkort van 60 naar 30 dagen. Deze wetswijziging gold per direct voor nieuwe overeenkomsten. Bestaande contracten moeten vanaf 1 juli 2023 aan deze termijn voldoen.