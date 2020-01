Tesla flink vooruit op hogere beurzen VS

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,1 procent hoger op 28.851 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij tot 3270 punten, techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 9206 punten.

Een Chinese handelsdelegatie onder leiding van vicepremier Liu He is van maandag tot woensdag in Washington. Als onderdeel van de overeenkomst beloofden de VS af te zien van eerder aangekondigde verhogingen van importtarieven op Chinese goederen. Peking beloofde op zijn beurt voor miljarden extra aan landbouwgoederen uit de VS te zullen aanschaffen.

Fusie

Aan het bedrijvenfront werd gemeld dat de luchtvaart- en defensietoeleveranciers Woodward en Hexcel gaan fuseren in een aandelentransactie. Met de deal wordt Hexcel gewaardeerd op 6,4 miljard dollar. Woodward dikte 5 procent aan, Hexcel klom bijna 10 procent.

Daarnaast werd bekend dat de producent van bekabeling en beveiligingsapparatuur Anixter International heeft ingestemd met een verhoogd overnamebod van elektronicadistributeur Wesco van 4,5 miljard dollar. Daarmee komt een einde aan een overnameslag rond Anixter (min 0,7 procent) tussen Wesco (plus 1 procent) en investeerder Clayton, Dubilier & Rice.

De maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica verhoogde zijn verwachtingen voor de winst en omzet in het vierde kwartaal dankzij goede zaken in de feestdagenperiode. Het aandeel steeg 2 procent.

Tesla

Tesla steeg na een positief analistenrapport 4,8 procent. Een aandeel van de maker van elektrische auto’s was voor het eerst meer dan 500 dollar waard.