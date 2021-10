IMF: groeimomentum voorbij omdat vaccinatie stokt

Financieel

IMF-topvrouw kan aanblijven na integriteitskwestie

Kristalina Georgieva, de in opspraak geraakte topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), mag op haar plek blijven. De raad van bestuur van het in Washington gevestigde IMF heeft in een verklaring zijn "volledige vertrouwen" uitgesproken in de Bulgaarse hoogleraar economie.