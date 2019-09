Cel voor stalkende mol bij zorggroep

De boodschappen werden naar tientallen personen verstuurd. Omdat de berichten informatie bevatten die alleen bekend was bij enkele topmanagers van de Kwadrant Groep, zorgde dit voor veel onrust bij de zorginstelling en begonnen zij elkaar te verdenken de mol te zijn.

Sms-bombardement

Na het vertrek van een vrouwelijk directielid in 2017 hield het sms-bombardement niet op, maar viel wel op dat de anonieme berichten geen vertrouwelijke informatie uit bestuursvergaderingen meer bevatten. Daarop werd de vrouw aangehouden. Zij bleek echter niet de gezochte mol te zijn. Het was namelijk haar man die zich bij de politie meldde met de boodschap dat hij de mol was.

De stalker vond dat topman Jonkers de zorginstelling voor ouderen op een verkeerde manier leidde en veel gemeenschapsgeld verkwistte. Hij verstuurde de sms’jes en brieven vanuit heel Nederland.

Schadevergoeding

Naast een celstraf van zes maanden heeft de rechtbank in Leeuwarden de ontmaskerde mol donderdag ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van €2500 aan Jonkers. De Kwadrant Groep wilde €175.000 van de stalker voor het niet doorgaan van projecten en het inhuren van persoonsbeveiligers en bedrijfsrechercheurs. Maar de strafrechter vond dit bedrag te groot om over te kunnen oordelen en verwees de zorginstelling door naar de civiele rechter.