Beursblog: Amsterdamse beurs 0,5% hoger; winst Unilever, verlies Randstad

Randstad en Unilever hebben hun boeken over het tweede kwartaal geopend, waarin zij beter presteerden dan verwacht. Waar Unilever de betere resultaten ook weet te verzilveren in een hogere beursopening, is uitzendconcern Randstad de beursdag in de min gestart.

Ahold Delhaize moet op de beurs ook iets prijsgeven nadat de Amerikaanse branchegenoot Walmart maandagavond nabeurs een winstalarm afgaf. Beleggers vrezen dat consumenten de hand op de knip gaan houden.

