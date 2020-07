Hotel-restaurant De Echoput bruist al 65 jaar

Slechts een klein gezelschap vrolijkte „de eerste tuinpartij van het jaar sinds de lockdown” volgens directeur Bob Bron van Moët Hennessy op. Ballonnen sierden het terras en een glas Veuve Clicquot Rich prikkelde de zintuigen. Hoteldirecteur Karel Klosse: „Het is 65 jaar geleden dat mijn opa Jaap Klosse op zijn brommertje langs deze plek kwam op zoek naar een stage. Hij zag een wegkantonnier van Rijkswaterstaat het aantal voorbij rijdende auto’s turven. Dat bleken er 1000 per dag te zijn. Reden voor mijn opa op deze plek een restaurant te beginnen. Dat was het begin van een rijke geschiedenis”.

V.l.n.r. Aldo van Troost van Jaguar Land Rover, Zakenvrouw van het Jaar Mireille Kaptein en marketingmanager Mira van Houwelingen van Veuve Clicquot.

Op dat moment was De Echoput een theehuis met een simpele hap voor een paar gulden. Sindsdien is het gegroeid van een theehuis tot fine-dining restaurant en een 5-sterren designhotel met vergaderruimtes, hotelbar en kookschool. Met als specialiteit altijd nog wild en wijn-spijs combinaties. „Wij danken onze naam aan de echoput die liefst 70 meter diep is. Deze put is gegraven op last van koning Lodewijk Napoleon en werd gebruikt voor het drinkwater van de paarden van het leger. Dankzij de diepte van de put is bij het graven de meest duidelijk hoorbare echo ter wereld ontstaan. In de jaren 50 en 60 was de echoput een bekende toeristische attractie en populaire bestemming van veel schoolreisjes. De historische put ligt in het huisje aan de Amersfoortseweg, de oude weg van Londen naar Moskou.”

Na ooit zelfs twee Michelinsterren te hebben gehad is nu de laatste sterrenchef, Leendert Scholtus, na 10 jaar weer achter het fornuis gekropen. En dat proefden de gasten onder wie directeur Arno Willems van 10.000 ha grote Kroondomein Het Loo, de Apeldoornse wethouder Jeroen Joon (VVD) en Aldo van Troost van Jaguar Land Rover Nederland.

Voor Zakenvrouw van het Jaar 2019, Mireille Kaptein is door de wereldwijde covid-19 crisis haar uitverkiezing met een jaar verlengd. „Gelukkig zien we weer herstel in de foodservice. We werken dagelijks met het mooiste Nederlandse product. Met onze kaas en boter gaan wij gelukkig bijna weer de hele wereld over. We hebben als familiebedrijf een solide basis en dat is zeker in deze tijd een mooi gegeven. We vieren volgend jaar niet voor niets ons 85 jarig bestaan van Kaptein.”