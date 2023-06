Gasprijs fors omhoog, mede door warm weer

Kopieer naar clipboard

Door het warme is er meer vraag naar stroom voor airconditioners en ventilatoren Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is vrijdag flink gestegen, mede door het warme weer in grote delen van Europa waardoor er meer vraag is naar stroom voor bijvoorbeeld airconditioners en ventilatoren. Maar ook tekenen van toenemende concurrentie vanuit Azië voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zorgen voor een stijgende prijs.