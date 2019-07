Huawei groeit hard, maar vreest sancties

De omzet van Huawei ging met 23 procent omhoog tot 403,1 miljard yuan, ongeveer 52,6 miljard euro. Het bedrijf verkocht haast een kwart meer mobiele telefoons ondanks dat die in sommige landen worden geweerd.

Vanwege vermeende veiligheidsrisico's neemt een aantal landen zoals de Verenigde Staten, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland ook geen 5G-netwerkapparatuur af van Huawei. De omzet bij de netwerkapparatuurtak groeide nog wel, maar aanzienlijk minder snel.

Daarbij komen Amerikaanse sancties tegen het bedrijf waardoor het belangrijke componenten niet meer mag kopen van Amerikaanse ondernemingen. Die gingen pas in mei in, waardoor ze in het eerste halfjaar weinig gevolgen hadden. Huawei-oprichter Ren Zhengfei zei vorige maand al te verwachten dat die sancties zijn bedrijf de komende twee jaar 30 miljard dollar kosten. Daarmee zou de groei van Huawei worden uitgewist.