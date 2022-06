Moederbedrijf Facebook start metaverse academie in Frankrijk

De metaverse wordt gezien als een van de belangrijkste grote technologische ontwikkelingen, en verwijst naar een digitale wereld die tot doel heeft het echte leven na te bootsen via augmented of virtual reality. Daarbij wordt het wereldwijde web van 2D naar 3D gebracht.

Het doel van de opleiding in het eerste jaar is om gratis ongeveer honderd studenten op te leiden in twee functies, gespecialiseerde technologie-ontwikkelaars en ondersteunende technici, zei Laurent Solly, vice-president van Meta voor Zuid-Europa. De persoonlijke lesmethode draait om projecten gericht op de 3D-wereld en interacties in de virtuele universums, aldus Frederic Bardeau, mede-oprichter en topman van Simplon, het Franse bedrijf dat samenwerkt met Meta.

De metaverse academie, die gevestigd is in de hoofdstad Parijs en andere steden zoals Lyon, Marseille en Nice, zal elk jaar twintig studenten per stad opleiden. Daarbij zal er bijzondere aandacht worden besteed aan diversiteit. Volgens Solly is het de bedoeling dat 30% van de eerste lichting vrouwen zijn.

In oktober 2021 zei Meta dat het van plan was om in vijf jaar tijd zo'n 10.000 banen in Europa te creëren om de metaverse op te bouwen, de nieuwe strategische prioriteit van de Amerikaanse technologiegigant. Volgens Meta zullen in de toekomst vaardigheden die werkgevers vragen van medewerkers nauw verbonden zullen zijn met de metaverse.

Volgens Meta en Simplon is 80% van de banen die er in 2030 zullen zijn, nog niet uitgevonden. Dat onderschrijft volgens hen de noodzaak om nu opleidingsprogramma's te ontwikkelen.