Ajax krijgt ook tik op beurs na nieuwe zeperd Champions League in Napoli

De koers van Ajax valt rond 10.30 uur 2,5% terug naar €11,65. Dat is tevens het laagste niveau sinds mei 2018. Eind 2019 piekte het aandeel nog op €22,50.

Uitschakeling

Met de nieuwe tik tegen de voetbalclub uit Napoli is de uitschakeling in de lucratieve Champions League bijna niet meer te voorkomen. Alleen tegen concurrent Liverpool is nog een kleine kans om door te gaan in het miljoenenbal.

In de hoogtijdagen van Ajax met het bereiken van halve finale in de Champions League zat het aandeel nog stevig in de lift. Beleggers doken destijds op de Amsterdamse voetbalclun doordat de miljoenen destijds binnenstroomden vanwege de zegereeks.