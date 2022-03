Premium Het beste van De Telegraaf

’Klimaatplan EU kost luchtvaart 260.000 banen’

Door Yteke de Jong

Het luchtvaartknooppunt van Schiphol zal door de klimaatplannen van de EU sterk worden ondergraven. Ⓒ foto anp

Amsterdam - Het klimaatplan ’Fit for 55’ van de Europese Unie maakt vliegen tot €160 per ticket duurder en leidt tot verlies tot 260.000 banen. Dat blijkt uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in opdracht van luchtvaartmaatschappijen Air France KLM, Lufthansa, Schiphol en de luchthavens van Parijs.