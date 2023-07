VanMoof staat op omvallen: ’Mooie fietsen, maar slechte service’

Amsterdam - VanMoof heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank in Amsterdam. Boze klanten stonden woensdag voor gesloten winkels van de hippe fabrikant van elektrische stadsfietsen. Contact leggen met het bedrijf is sinds dinsdag al niet meer mogelijk. „Wat ik nu moet doen als mijn fiets kapot is, weet ik eigenlijk ook niet.”

Paul Braun baalt dat hij in 2018 drie VanMoofs heeft gekocht. Hij noemt de fietsen onbetrouwbaar en is elke keer bang dat zijn dochters stil komen te staan. Ⓒ Richard Mouw