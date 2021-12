Beursblog: Shell uitblinker op zeer rustig Damrak

Premium Financieel

Boskalis-topman na Suez-succes: ’Vertrek uit Nederland staat ook bij ons op de agenda’

Maritiem dienstverlener Boskalis werd dit jaar wereldberoemd door de berging van containerschip de Ever Given, die ontaardde in een heuse thriller. Topman Peter Berdowski kreeg in de 25 jaar die hij de raad van bestuur van het concern zit nog nooit zo’n wereldwijde ’buitencategorie’-aandacht voor ee...