Column: onze economie biedt geen ruimte voor socialistische heilstaat

Op het internet zagen we dat vooral de fans van Lilian zich roerden. Nederland was helemaal niet socialistisch, vonden ze. Het beleid van de kabinetten Rutte werd volgens de SP-aanhangers zelfs gekenmerkt door een totale afbraak van onze verzorgingsstaat en forse bezuinigingen op de zorg en de sociale voorzieningen. De cijfers over de afgelopen vijf jaar geven een ander beeld, zonder afbraak; de zorguitgaven lagen in deze periode rond de 9% bbp en de uitgaven voor sociale zekerheid bedroegen circa 12% bbp.

Feiten

Dit ‘afbraak gevoel’ zien we niet alleen bij de SP-aanhang maar ook breder in linkse kringen. Maar met harde feiten en cijfers, waarmee het tegendeel wordt aangetoond, worden ze niet overtuigd. Als we bijvoorbeeld naar onze gezondheidszorg kijken, dan behoort deze nog steeds tot de wereldtop. In de internationale ranglijsten staat ons land veelal in de top drie van landen met de beste zorg. Ook bij de zorgoverheidsuitgaven zijn we een topland en zien we dat onze zorgkosten, ondanks doorgevoerde bezuinigingen, jaarlijks met miljarden blijven stijgen.

In 2020 bedragen de Rijksuitgaven ruim 300 miljard euro. Meer dan de helft van dit bedrag gaat naar de optelsom van sociale zekerheid (86 miljard) en de zorg (82 miljard). Zonder forse ingrepen, zullen de zorgkosten blijven stijgen en in 2040 zelfs verdubbeld zijn. Ten overvloede merken we op dat door de coronacrisis deze cijfers van de Miljoenennota in alle opzichten totaal achterhaald zijn.

Kernboodschap

Op dit moment verschijnen overal publicaties waarin wordt gespeculeerd over een andere wereld na de coronacrisis. ’ Er verandert ‘weinig tot niets‘ zo is de teneur van sommige van deze speculaties. Met Mark Rutte delen wij de opvatting dat de coronacrisis wel degelijk belangrijke maatschappelijke en economische gevolgen zal hebben, zowel internationaal als voor ons eigen land.

De kernboodschap van deze crisis is ‘ieder voor zich’. Landen kiezen in alle opzichten voor zichzelf: eigen nationale maatregelen, eigen burgers en bedrijven eerst. De noodzaak van samenwerking om de gevolgen van de pandemie effectief aan te pakken staat nergens op de agenda. Deze houding past helaas in de mondiale trend van anti-globalisering en anti-vrijhandel. Steeds meer landen kiezen, mede aangewakkerd door populisme, voor nationale belangen. Eigen bedrijven en werknemers worden bevoordeeld en handelsbelemmeringen worden ingevoerd om deze tegen het buitenland te beschermen. Ook op andere beleidsterreinen is de trend ‘ieder voor zich’ en wordt de noodzakelijke samenwerking op de tocht gezet. Voorbeelden zien we bij het klimaatbeleid en de vluchtelingenproblematiek.

Concurrentie

’Ieder voor zich’ gaat gepaard met een keiharde concurrentiestrijd tussen landen om uit het buitenland topbedrijven, start-ups en toptalenten aan te trekken, vooral op het terrein van digitalisering, nieuwe technologieën, maar ook op terrein van medische innovaties. Landen doen er alles aan om met ‘het beste’ internationale bedrijfsvestigingsklimaat (lage lasten, lage belastingen, aantrekkelijke regels voor technici en tech start-ups, subsidies enz.) wereldwijd te scoren. Eerder schreven wij al dat Nederland hier tot de verliezers behoort, ook al omdat onze overheid en het bedrijfsleven onvoldoende hebben geïnvesteerd in digitaliseringsprocessen, innovaties en nieuwe technologieën. Ook heeft politiek Den Haag de afgelopen decennia onvoldoende maatregelen genomen om de ‘uitverkoop’ van cruciale bedrijven tegen te gaan.

Poldermodel

Als internationaal handelsland met een open economie wordt Nederland hard getroffen door de trend ‘ieder voor zich’. Een simpele oplossing om ons huidige economische model daaraan snel aan te passen ligt niet zomaar voor de hand. Wel zou politiek Den Haag meer moeten investeren in de samenwerking binnen de EU. Veel te vaak gebruiken we Brussel als de grote boeman, terwijl we een belangrijk deel van onze welvaart te danken hebben aan het feit dat we een EU-land zijn.

Daarnaast is ook nog een ander antwoord nodig op ‘ieder voor zich‘. Ons poldermodel dat in de geschiedenis veel voordelen heeft opgeleverd, verdient ‘eerherstel’ en zou dan ook versterkt moeten worden. Dit model kan zorgdragen voor een meer sociale arbeidsmarkt en een houdbaar stelsel van sociale zekerheid en pensioenen. Deze week werd duidelijk dat ons land de kans loopt op een diepe tijdelijke recessie. Duitsland gaat nu al uit van een economische krimp van meer dan 8% en in de VS loopt de werkloosheid op tot meer dan 10 miljoen. Het is dan ook waarschijnlijk dat Nederland de komende jaren vooral bezig zal zijn met het werken aan het herstel van onze economie. Ook daar hebben we de polder voor nodig.

Herstel

In ieder geval is een zodanige versterking nodig dat Nederland minder afhankelijk wordt van andere landen en buitenlandse (tech) bedrijven. ‘Een sterker Nederland’ houdt ook in dat overheden en bedrijven nauwer moeten gaan samenwerken en ook dat we in vergelijking met vroeger minder terughoudend moeten zijn met staatsdeelnemingen. Daarnaast wordt het ook tijd voor de pijnlijke conclusie dat Nederland niet meer in staat is om meer dan helft van de Rijksuitgaven te besteden aan sociale zekerheid en zorg.

De overheidsuitgaven moeten meer worden gericht op onderwijs, R&D en fysieke en digitale infrastructuur. De komende jaren zullen onze overheden en bedrijven miljarden in economisch herstel moeten investeren. Mede met het oog op de klimaatproblematiek zou het daarbij moeten gaan om duurzame investeringen. Een groene economie is de winnaar van de toekomst