Shell wint zaak van Greenpeace

Shell stapte naar de rechter in Schotland om een gerechtelijk verbod te krijgen voor alle Greenpeace-protesten in de buurt van de Brent-olieplatforms, in het Britse deel van de Noordzee. Greenpeace protesteert daar met grote spandoeken tegen het voornemen van het bedrijf om fundamenten van drie Brent-olieplatforms in zee te laten staan in plaats van ze op te ruimen.

Actievoerders beklommen de Brent Alpha en Bravo en hingen spandoeken op met teksten als ‘Shell, clean up your mess!’.

Shell stelt dat de veiligheid van personeel en anderen - lees de actievoerders zelf - de primaire zorg is van het bedrijf. Volgens Greenpeace wil Shell de milieuorganisatie ervan weerhouden te protesteren op de Brent-platforms.

Gevaarlijk

In opslagtanks van de drie platforms zit zo’n 11.000 ton aan olie en chemicaliën, schreef minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onlangs aan de Tweede Kamer. Volgens Greenpeace zal die olie uiteindelijk in zee terechtkomen. Ook Van Nieuwenhuizen vindt dat Shell de platforms moet opruimen. Zij heeft bezwaar gemaakt bij de regering van het Verenigd Koninkrijk, die van plan is Shell een vergunning te geven om delen van de olieplatforms te laten staan. Shell meent dat opruimen te gevaarlijk is, en dat de impact van het laten staan en uiteindelijk afbrokkelen van de platforms beperkt is.