Lage rente en hoge kosten zetten mes in winst Volksbank

De Volksbank zag de totale baten met 10 procent dalen tot 827 miljoen euro. Vooral de rente-inkomsten stonden daarbij aanhoudend onder druk. De operationele kosten vielen daarnaast 2 procent hoger uit. Dat kwam onder meer doordat de bank meer geld kwijt was aan personeelskosten. Daarnaast vielen wettelijke heffingen hoger uit en kostte de invoering van de nieuwe strategie de nodige euro’s. Door betere economische vooruitzichten en de gestegen huizenprijzen viel wel een bedrag vrij dat eerder opzij was gezet om risico’s af te dekken.

Topman Martijn Gribnau legt in een toelichting uit dat de bank 2021, 2022 en 2023 als investeringsjaren ziet. De bank wil minder afhankelijk worden van rentebaten. Daarom wordt breed ingezet op andere inkomstenbronnen, onder meer door klanten die maar een product bij de bank hebben, te verleiden meer diensten af te nemen. De investeringen in technologie vallen volgens Gribnau iets hoger uit dan geraamd.

Bekijk ook: Kaag laat Volksbank komende jaren ongemoeid

Inspanningen

De bank zag zijn inspanningen wel beloond. Zo openden meer klanten een betaalrekening, werden er meer hypotheken afgesloten en gaf de bank meer leningen uit aan mkb-bedrijven. Ook het beheerd vermogen, dat belegd wordt voor klanten, nam toe. Dat bedraagt nu 4,8 miljard euro. Het spaargeld dat klanten bij de bank stalden, steeg vorig jaar met 3,5 miljard euro tot 45,6 miljard euro.

De bank is op zijn beurt nog altijd veel geld kwijt aan het stallen van euro’s bij de Europese Centrale Bank (ECB). Gribnau sluit nog altijd niet uit dat ook de Volksbank voor meer klanten een negatieve rente moet gaan rekenen. Hij verwacht dat de ECB vanwege de aanhoudend hoge inflatie op termijn wel aan de renteknop gaat draaien. „Dat zou voor ons goed uitkomen, aangezien we nog altijd voor een groot deel van de rente-inkomsten afhankelijk zijn. Maar we moeten niet lui worden”, aldus Gribnau. „Een hogere rente ontslaat ons ook niet van de plicht het bedrijfsmodel aan te passen.”

Sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 is de Volksbank in handen van de Staat. Volgens het ministerie van Financiën is de Volksbank er nog niet klaar voor om op eigen benen te staan. De Staat pompte eerder dik 2 miljard euro in de bank.