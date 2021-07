AEX tikt record aan met steun van bier en chips

De AEX noteert rond half vijf 0,8% hoger bij 737,4 punten. Eerder in de middag werd nog een nieuwe piek van 738,1 neergezet. Daarmee is de stevige dip van vorige week donderdag weer geheel weggewerkt. De Midkap staat 0,3% hoger bij 1054,5 punten.

Extra steun vanuit Peking werd gewaardeerd door beleggers. „De versoepeling van de liquiditeitsregels voor Chinese banken door de centrale bank geven flinke steun aan de markt”, concludeert investment manager Simon Wiersma van ING.

Ook is er vertrouwen bij beleggers in de aanloop naar start van Amerikaanse cijferseizoen dat deze week van start gaat. Marktanalist Robbert Manders van broker IG tipt de Amerikaanse grootbanken. „De kredietverliezen liggen momenteel op een dieptepunt, de kredietverstrekking trekt sterk aan en de Amerikaanse rente kan wellicht omhoog dankzij stijgende inflatieverwachtingen”, zo verklaart hij het optimisme.

De risicovergoeding voor de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie daalt licht tot 1,359%. Rentes kunnen volgens ING bewegen nu een paar grote veilingen van nieuw staatspapier op de agenda staan.

Dollar-voorkeur

De euro staat een fractie lager bij $1,1817. De markt kiest voor de Amerikaanse dollar als veilige haven nu besmettingen met de Delta-variant doorzetten, stelt Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe.

ING komt met een opvallende revisie van zij dollarverwachting. Valuta-expert Francesco Pesola stelt dat de Federal Reserve eerder dan verwacht de verkrapping van steun inzet, in het derde kwartaal volgend jaar. ING’s eerdere prognose van de euro bij $1,28 voor eind 2021 ’was gewoon te hoog’, stelt hij. Nu mikt ING voor het tweede kwartaal van 2020 op $1,23, met komende zes maanden een bodem van $1,17.

Strateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management ziet in een analyse momenteel ’een verschuiving in de fundamenten van de markt van hoge groei en lage inflatie naar hogere inflatie en zwakkere groei.’

Het kwartaalcijferseizoen begint deze week. Voor de bedrijven uit de S&P 500-index wordt voor het tweede kwartaal een gemiddelde winstgroei van bijna 64% verwacht in vergelijking met vorig jaar. „De lat ligt dus erg hoog, met kans op teleurstellingen”, aldus Wiersma van ING.

ASMI leidt

Bij de hoofdfondsen noteert halfgeleider ASMI op 1,5% koerswinst. Intel bevestigde dit weekend $20 miljard te investeren in chipproductie in Europa. Barclays geeft een koersdoelverhoging van €330 naar €340. Het ziet nog 22% opwaarts potentieel.

Dataverwerker Wolters Kluwer gaat aan kop en wint 2,1%.

Brouwer Heineken dikt 1,9% aan. JPMorgan Cazenove zette het op de kooplijst, en verhoogt zijn advies van ’gelijkgewogen’ naar ’overwogen’ met een koersdoel van €120. komend van €105. Heineken zou het bovengemiddeld gaan doen, aldus JPMorgan Cazenove vooruitlopend op het heropenen van de horeca in Europa.

ING beperkt de schade tot een min van 0,3%. Uitzender Randstad, dat een adviesverlaging kreeg van RBC, verliest 1,8%. Het koersdoel gaat van €62 naar €68.

Staalmaker ArcelorMittal daalt na de sterke winst vorige week nu met 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen heeft PostNL de wind in de rug met een plus van 1,8%. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties is 2,1% duurder geworden.

Air France KLM daalt 2,6%, in lijn met Europese luchtvaartmaatschappijen en toeleveranciers die tot 4% terug gingen, nadat de Financial Times meldde dat de Europese Unie voor het eerst belastingen op luchtvaartkerosine wil heffen. De minimumtarieven voor brandstoffen die worden gebruikt in de luchtvaart- en scheepvaartindustrie zouden over tien jaar worden verhoogd.

Ex-topman Tony Hayward van olie- en gasconcern wil volgens Sky News zijn investeringsfonds naar de beurs in Amsterdam brengen om €175 miljoen op te halen. Daarvoor gebruikt hij volgens de bronnen de populaire spac, een lege beurshuls met een zak geld.

