’Beurzen beginnen met verlies’

In Azië noteerde de Japanse Nikkei 225 meer dan 600 punten winst, 2,2% toename. De Japanse producentenindex steeg met 0,6% in vergelijking met de data van mei dit jaar. In Shanghai staat de belangrijkste index 0,9% in de plus, de Shenzhen-index koerst 2,1% hoger.

De Aziatische beurzen reageren op optimisme vrijdagavond op Wall Street, waar de Dow Jones 1,3% won. De eerste futures voor opening van de beurzen om 15.30 uur noteren daar klein verlies. Analisten kijken naar de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers van dinsdag.

De risicovergoeding voor de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie daalt licht tot 1,359%. De euro staat een fractie lager bij $1,1817.

De zorgen over het coronavirus en de Deltavariant blijven volgens brokers, in Brazilië was de toename in aantallen voor het eerst het minste toe sinds januari niet zo zwak. Er zijn bijna 187 miljoen coronabesmettingen geregistreerd volgens de nieuwste data verzameld door Johns Hopkins CSSE. Inmiddels zijn 4,03 miljoen mensen overleden aan de gevolgen.

G20-landen kwamen afgelopen week een nieuw belastingsysteem overeen om belastingvlucht van bijvoorbeeld grote technologiebedrijven overeen.