Afzwakkende economie treft Rotterdamse haven, hoop gevestigd op ’groene groei’

Rotterdam - Inflatie en de afzwakkende economie treffen ook de haven van Rotterdam. De totale goederenoverslag lag in de eerste helft van dit jaar lag met 220,7 miljoen ton 5,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch is de winst vrij stabiel gebleven en wordt volop ingezet op de groene ambities met waterstof en de uitbreiding van containerterminals.

De Rotterdamse Eemhaven. Ⓒ ANP/HH