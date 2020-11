Wall Street trapt hoger af op dag van koopjesfeest

Even na half vier (Nederlandse tijd) ging de Dow-Jonesindex 0,3 procent vooruit tot 29.951 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent naar 3641 punten, technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 12.156 punten.

De tweede coronagolf doet zich ondanks de vooruitzichten op een vaccin hard voelen. In de Verenigde Staten bereikte het aantal ziekenhuisopnames wegens het coronavirus woensdag een nieuw record. Onder andere Duitsland besloot deze week lockdownmaatregelen te verlengen. Het economisch vertrouwen in de Europese Unie kreeg deze maand dan ook een tik.

Over een van de beoogde vaccins tegen het longvirus, dat van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford, zijn ook twijfels gerezen. In het onderzoek dat de effectiviteit van het middel moest aantonen, zijn fouten gemaakt.

Grote winkelbedrijven als Walmart (plus 0,3 procent) en Amazon (plus 0,8 procent) staan extra in de schijnwerpers vanwege Black Friday. Deze dag staat in de VS bekend als de start van het belangrijke feestdagenseizoen voor retailers, die tijdens deze periode alles uit de kast halen om klanten te binden. Vaak worden grote kortingen geboden om kopers over de streep te trekken.

Tesla koerste 2,6% hoger ondanks het nieuws dat de Amerikaanse toezichthouder voor verkeersveiligheid 115.000 elektrische auto's van het merk onderzoekt. Er zouden technische problemen zijn met de wielophanging aan de voorkant bij bepaalde modellen.

Walt Disney (+0,5%) maakte woensdag, nadat de Amerikaanse beurzen gesloten waren, bekend nog eens 4000 medewerkers te ontslaan wegens sterk gedaalde bezoekersaantallen in zijn pretparken. Die banenreductie komt bovenop de 28.000 te schrappen arbeidsplaatsen die het entertainment- en mediaconcern eerder al aankondigde.