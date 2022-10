Restricties VS voor Chinese chipsector raken ASMI hard

Van de omzet die ASMI maakt, haalt het momenteel 16% uit China. Daarvan valt zo’n 40%, weg als gevolg van de nieuwe regels die China moeten afsnijden van de geavanceerdste chips.

Over het afgelopen kwartaal steeg de omzet van ASMI met 41% tot €610 miljoen, wat iets hoger was dan in juli maximaal werd geraamd. „Problemen in de toeleveringsketen bleven uitdagend in het derde kwartaal en worden verwacht matig te verbeteren in het vierde kwartaal”, zegt bestuursvoorzitter Benjamin Loh in een begeleidend persbericht. De operationele winst steeg met meer dan een derde tot €122 miljoen. Netto leed ASMI €150,5 miljoen verlies door een afschrijving op een belang in de voormalige dochter ASMPT.

Afkoelende economie

Mede doordat de betreffende Chinese orders er voorzichtigheidshalve uit zijn gehaald, verloor het orderboek 28% aan volume met een totaal van €675,5 miljoen aan bestellingen. Ook de raming voor het vierde kwartaal heeft ASMI aangepast aan de nieuwe exportban.

Als gevolg van een daling van verkoop van chips voor met name pc’s en smartphones en een afkoelende wereldeconomie, ziet ceo Loh de vraag naar chipmachines volgend jaar afnemen, maar verzekert hij dat het bedrijf ’in een goede vorm verkeert, dankzij een robuuste orderlijst aan het eind van het jaar, onze sterke positie in het segment van rekenchips en nieuwe producten en toepassingen die goed zijn aangeslagen.”