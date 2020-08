Biotechbelegging blijft risicovol

Galapagos’ anti-reumamiddel komt op z’n vroegst eind volgend jaar op de Amerikaanse markt. Ⓒ Felix Kalkman Galapagos 118.55 -24.35 %

Beleggen in biotechnologie kan zeer lucratief zijn. Maar daar staan enorme risico’s tegenover. Dat bleek woensdag weer. Galapagos, één van de parels op de Amsterdamse beurs in de afgelopen jaren, ging na een stevige domper in de VS keihard onderuit.