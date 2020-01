Kurhaus krijgt concurrent

Het hotel krijgt 120 kamers, 12 suites met uitzicht op zee en 4 kamers voor minder validen, meldt Fletcher dinsdag. Daarmee is het nieuwe hotel half zo groot als het Kurhaus, dat 265 kamers heeft en mag pronken met vijf sterren.

Fletcher verwacht veel belangstelling van strandgasten, casinobezoekers en publiek van het naastgelegen Afas Circustheater. „We zijn inmiddels van start gegaan met de verbouwing en de verwachting is dat de eerste fase medio juli geopend zal worden”, meldt Fletcher-directeur Rob Hermans. Het hotel wordt in twee fases gebouwd. Fletcher is een Nederlandse hotelketen met bijna 100 hotels. Er werken 4000 mensen.

Het nieuwe hotel ligt vlakbij het Kurhaus, casino en Circustheater. Ⓒ Google Maps

Het kantoorpand North Sea Building dat wordt omgebouwd tot hotel dateert uit 1991. Het werd gebouwd op de plaats waar eerder een hotel en café-restaurant waren gevestigd. De verbouwing past in de trend dat kantoren plaatsmaken voor woningen of hotels.