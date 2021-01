'China wil gebruikersgegevens van betalingsbedrijf Ant Group'

De multimiljardair en ook oprichter van webwinkelconcern Alibaba zou hier juist lang weerstand tegen hebben geboden. Overigens is Ma al een tijdje spoorloos verdwenen. Hij is namelijk al sinds eind oktober niet meer in het openbaar gezien, nadat hij kritiek had geuit op overheidsreguleringen in China. De speculaties over zijn verdwijning groeiden sinds hij niet kwam opdagen voor een tv-serie waarin hij jureerde. Volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC is hij niet vermist, maar houdt Ma zich voorlopig gedeisd.

De Chinese autoriteiten hielden in november nog onverwacht de beursgang tegen van Ant Group ter waarde van bijna 35 miljard dollar. Onlangs werd ook nog bekend dat toezichthouders een onderzoek zijn begonnen naar Alibaba vanwege verdenking van misbruik van zijn machtspositie. Ook onderzoeken autoriteiten tientallen investeringen van Ant Group en wil Peking dat het bedrijf stopt met consumentenkredieten en vermogensbeheerdiensten. De onderneming moet zich volgens de overheid alleen nog maar bezighouden met betalingsdiensten.