’Pan-Europees pensioen dichterbij dan u denkt’

Door fiscale aanpassingen voor een pan-Europees pensioen zouden pensionado’s die naar de zon vertrekken makkelijker hun pensioen mee kunnen nemen. Ⓒ ANP/HH

Haarlem - Het pensioenakkoord is erdoor. Is het dan nu klaar met de veranderingen in pensioenland? Niet als het aan Brussel ligt. De onzekerheid van het nieuwe pensioenstelsel zou juist ruimte openlaten voor een pan-Europees pensioen. Richard Withers, European Head of Government Relations van wereldwijde vermogensbeheerder Vanguard, legt het uit.