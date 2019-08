'Fusie Ahold Delhaize en Kroger is zinvol'

Het gaat om een puur hypothetische deal, benadrukt de marktvorser. Hij heeft geen aanwijzingen dat er een overname of fusie in de maak is, maar kreeg van veel beleggers vragen over wat een verstandige stap voor de concerns zou kunnen zijn. De Bernstein-kenner ziet zo'n 1,3 miljard dollar aan synergievoordelen. Een en ander zou de gezamenlijke beurswaarde flink kunnen doen opveren.

Kroger is een van de grootste retailers in de Verenigde Staten, met bijna 2800 supermarkten. Ook heeft Kroger ruim 250 juwelierszaken en een kleine 2300 drogisterijen. Ahold Delhaize is eveneens al jaren in de VS actief. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com behaalt meer dan de helft van zijn omzet aan de overzijde van de Atlantische Oceaan, met merken als Food Lion, Giant Foods en Hannaford.

Concurrentie Amazon

De supermarktreuzen werden in geruchten eerder al eens aan elkaar gelinkt als potentiële fusiepartners. Daarbij speelde mee dat beide bedrijven kampen met toenemende concurrentie van Amazon. De webwinkelreus richt zich steeds meer op de supermarktbranche.

In 2017 zorgde een bericht van een anonieme twitteraar nog voor veel speculatie en een koerssprong van Kroger op de beurs in New York. In de tweet werd gesuggereerd dat Ahold Delhaize met adviseurs een overnamebod op Kroger zou voorbereiden. Analisten reageerden daar toen eveneens op met de opmerking dat een samengaan van de twee bedrijven vanuit geografisch oogpunt niet onlogisch zou zijn. Ook was er destijds scepsis onder kenners, omdat zo'n deal de schuld van Ahold Delhaize wel erg hoog zou doen oplopen. Daarom zou een deal niet waarschijnlijk zijn, werd destijds gezegd.

Van een nieuwe koerssprong van Kroger was donderdag geen sprake. Het aandeel sloot ruim 2 procent in de min. Het aandeel Ahold Delhaize eindigde eerder op de dag wel zo'n 5,2 procent hoger, op 21,11 euro. Die fikse koersstijging dankte het bedrijf volgens de meeste analisten evenwel aan nieuwe cijfers over de supermarktverkopen in de Verenigde Staten. Kroger sloot dankzij diezelfde cijfers op woensdag nog stevig in de plus.