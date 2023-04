Premium Het beste van De Telegraaf

Test Vind je kat of koffer terug met bluetooth-trackers

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Met bluetooth-trackers kun je gerichter zoeken. Ⓒ Getty Images

Je koffer die niet aankomt op het vliegveld, je kat die opeens onvindbaar is of je portemonnee kwijtraken. Erg vervelend als het je overkomt. Maar met een bluetooth-tracker kun je de schade beperken, of zelfs ongedaan maken. We testten drie verschillende merken om te kijken welke het best is in het opsporen van spullen - of Poekie.