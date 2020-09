Prinsjesdag op ’t strand

Keurig in krijtstreep pak gekleed geeft vermogensbeheerder Rob Labadie bondig commentaar op de plannen van het kabinet en premier Rutte. Hij was een van de ruim honderd gasten van tv-makelaar Harry Mens. Dit keer zat het gezelschap niet zoals traditie wil in een bistro op het Lange Voorhout in hartje Den Haag, maar op het strand van Noordwijk aan Zee. Om precies te zijn in strandrestaurant Breakers Beach House van Grand Hotel Huis ter Duin.

V.l.n.r. choreograaf Barry Stevens, presentatrice Catherine Keyl en zanger Gerard Joling.

De parkeerplaats verraadde door de aanwezige Porsches, Ferrari’s en Rolls Royces dat tal van sterren en ondernemers naar de zonnige badplaats waren afgereisd die net Wendy Verkleij als nieuwe burgemeester mocht verwelkomen nadat zij Uitgeest na vijf jaar had verlaten. Op de terrassen zaten Frank Jansen van tv-programma Paleis voor een prikkie, schrijver/tv-maker Rik Felderhof, naar wie een suite is vernoemd, en voetbalanalist Hans Kraay jr.

Ondernemer en honorair consul voor Oekraïne Emiel de Sévrèn Jacquet (l.), scheidingsadvocaat Kim Beumer en ambassadeur Vsevolod Chentsov van Oekraïne.

Op de lunch van Mens waren choreograaf Barry Stevens, presentatrice Catherine Keyl en de vrolijke zanger Gerard Joling. „Ik treed niet op hoor. Ik ben veel te duur, dan kan Harry het eten niet meer betalen”, lachte Joling. Hij vertelde uit te zien naar de finale van The voice senior, vrijdag, waarvan de uitslag in het programma van Eva Jinek bekend wordt gemaakt. „Volgende week vrijdag begin ik met het tv-programma The masked singer, zo leuk.”

Pakken tegen bikini’s

De Rotterdamse ondernemer Michel Perridon heeft het beroemde beeld Charging Bull van Wallstreet gekocht van kunstenaar Arturo di Modica. „Het beeld krijgt een plek op mijn buitenplaats Welgelegen in Rotterdam. De prijs noem ik niet, maar wel dat dit heel bijzonder is”, zei Perridon terwijl hij trots foto’s van de aankoop liet zien. De schoonzoon van Harry Mens, Emiel de Sévrèn Jacquet, bleek honorair consul voor Oekraïne te zijn geworden en had ambassadeur Vsevolod Chentsov als zijn tafelgast. „Wij zijn er als land op tegen als Rusland nabuurland Wit-Rusland wil inlijven. Dat zou erg ondemocratisch zijn”, aldus de ambassadeur.

Marian Noorlander (l.), eigenaar Grand Hotel Huis ter Duin, ondernemer Theo Eichholtz en burgemeester Wendy Verkleij.

Aan tafel bij Huis ter Duin-eigenaresse Marian Noorlander vertelde Theo Eichholtz – bijna in de top 100 van Quote – dat hij zijn bedrijf in meubelair en verlichting voor vele tientallen miljoenen grotendeels had verkocht. „Ik hou een minderheidsaandeel. Corona hakt er diep in bij ons want we kunnen amper reizen.” Toch behaalt Eichholtz met 140 personeelsleden zo’n 100 miljoen euro omzet. Prinsjesdag op het strand was erg gezellig. Het contrast met de badgasten was groot. Een ondernemer snedig: „Het is pakken tegen zwembroeken en bikini’s.”