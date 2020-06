EuroParcs neemt concurrent Droomparken over

De twee familiebedrijven blijven onder hun eigen naam actief, maar met de bundeling van kennis, kunde en jarenlange ervaring moet volgens de Europarcs-directie een versnelde verdere groei in binnen- en buitenland mogelijk zijn.

Vakantiehuisjes

Gezamenlijk exploiteren de twee concerns zo’n 10.000 vakantiehuisjes, verdeeld over 32 recreatieparken. Droomparken is vooralsnog uitsluitend actief in Nederland, ontwikkeling in het buitenland staat hoog op de wensenlijst.

EuroParcs exploiteert behalve in Nederland ook recreatieparken in België en op Bonaire. Bedoeling is dat er volgend jaar in Oostenrijk ook nog vier nieuwe resorts worden geopend.

Bredere doelgroep

De nieuwe organisatie hoopt met een groter aanbod van hoogwaardige vakantieparken op A-locaties een bredere doelgroep te kunnen bedienen. Volgens de gebroeders Wim en Wouter Vos van de EuroParcs-directie was dat ook een belangrijk argument om de handen ineen te slaan.

„Want”, zo zeggen ze, „in de Nederlandse markt zijn ontwikkelingen te zien waarop we nu optimaal kunnen inspelen. Mensen gaan vaker, korter en het hele jaar door in verschillende samenstellingen - met het gezin, met stellen of vrienden dan wel alleen - op vakantie. Daarbij wordt er grotere diversiteit en meer service verlangd.”

Vakantie in eigen land

Volgens de EuroParcs-directie worden er jaarlijks zo’n 120.000 boekingen gedaan bij de twee recreatiebedrijven.

Evenals de gebroeders Vos ervaren volgens Droomparken-directeur Andries Bruil steeds meer Nederlanders hoe mooi en divers een vakantie in eigen land kan zijn. „Die trend is niet tijdelijk maar structureel. Deze overname is dan ook nadrukkelijk gericht op duurzame groei voor de lange termijn.”