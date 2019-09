Minder animo voor gratis geld ECB dan gedacht

De ECB kondigde onlangs aan opnieuw speciale leningen voor banken ter beschikking te stellen voor geld dat ze kunnen gebruiken voor kredietverlening aan huishoudens en bedrijven. In dat geval betalen banken geen geld over de lening maar krijgen ze zelfs tot 0,5 procent toe. Doel van de ECB is om op die manier uitgaven en investeringen aan te jagen.

Het bedrag dat 28 banken nu ophaalden voor de leningen, die in de sector worden aangeduid als teltro's, was aanmerkelijk lager dan de 20 miljard tot 100 miljard euro waar op werd gerekend. In totaal zijn er zeven rondes waarbij dergelijke leningen door de ECB worden verstrekt. De volgende staat gepland in december.