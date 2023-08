Een pleister die het hart in de gaten houdt

Amsterdam - Technologie om patiënten op afstand te kunnen monitoren en software gebaseerd op kunstmatige intelligentie kunnen verlichting bieden in de door personeelskrapte geplaagde zorgsector. Een slimme pleister van Philips die de patiënt veel meer comfort biedt, bleek bij een proef van het Martini Ziekenhuis in Groningen ook nog eens een onregelmatigheid op te merken die met oude apparatuur onontdekt was gebleven.

Vrouw draagt de e-patch van Philips. Ⓒ foto Philips