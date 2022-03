Willem-Alexander en Máxima mesten stallen uit op zorgboerderij

Door Pieter Klein Beernink

Koningin Maxima steekt haar handen uit de mouwen voor de achttiende editie van NLdoet. Ⓒ ANP

Wie vandaag (zaterdag) eropuit trekt, kan in het hele land mensen in witte truien zien klussen. Zoals ieder jaar tijdens NLdoet is ook de koninklijke familie van de partij. Tijdens deze grootste landelijke vrijwilligersactie hielpen koning Willem-Alexander en koningin Máxima vanochtend mee in Brielle, op de zorgboerderij Op Aarde. Prinses Beatrix was gisteren mee in Bilthoven.