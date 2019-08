'ING verlaagt advies voor IMCD'

IMCD had in het tweede kwartaal last van "meer uitdagende" marktomstandigheden, liet het bedrijf vorige week weten bij zijn halfjaarcijfers. De operationele winst steeg daardoor in het tweede kwartaal met 8 procent op autonome basis, tegenover 28 procent in de eerste drie maanden van het jaar.

Marktvorsers van ING verwachten niet dat de onzekerheid op korte termijn verdwijnt. IMCD kampt volgens hen onder andere met de afzwakking van de wereldwijde economische groei, de haperende Duitse industrie en minder investeringslust bij bedrijven door de aanhoudende handelsoorlog.

Ook koersdoel verlaagd

Dat het aandeel IMCD de afgelopen dagen hard onderuit ging, komt volgens ING vooral doordat het halfjaarbericht voor het eerst sinds de beursgang van het bedrijf voor "materiële" teleurstelling zorgde op de handelsvloeren. Toch is IMCD nog altijd een van de aantrekkelijkste distributeurs voor chemicaliën, vinden de analisten. Ook heeft het bestuur veel ervaring.

De bank verlaagt naast zijn beleggingsadvies ook het koersdoel voor IMCD, van 75 euro naar 65 euro. Op de beurs in Amsterdam stond het aandeel omstreeks 10.00 uur 1,6 procent in de plus op 63,10.