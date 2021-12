Premium Het beste van De Telegraaf

DFT blikt terug op 2021: Boskalis-topman na Suez-succes: ’Vertrek uit Nederland staat ook bij ons op de agenda’

AMSTERDAM - Maritiem dienstverlener Boskalis werd dit jaar wereldberoemd door de berging van containerschip de Ever Given, die ontaardde in een heuse thriller. Topman Peter Berdowski kreeg in de 25 jaar die hij de raad van bestuur van het concern zit nog nooit zo’n wereldwijde ’buitencategorie’-aandacht voor een bergingsoperatie als die uit maart in het Suezkanaal. Maar naast de positieve aandacht, was er ook de groeiende druk van de politiek op de olie- en gasindustrie waarin Boskalis actief is. Een verhuizing naar het buitenland in navolging van Shell sluit Berdowski dan ook niet uit.