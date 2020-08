Geldautomaten aangepast voor slechtzienden

Met de introductie van spraakondersteuning gaat een grote wens van de Oogvereniging in vervulling. Volgens de belangenbehartiger van alle mensen met een oogaandoening in Nederland is financiële zelfstandigheid een belangrijk onderdeel voor mensen met een visuele beperking om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen leven.

Behalve de spraakfunctie zijn ook de schermen van de automaat helemaal aangepast aan gebruikers met een visuele beperking. Na het insteken van een oortelefoon wordt op de geldmaat per scherm een instructie gegeven over de acties en opties. Verder worden speciale schermen met een hoger contrast weergegeven.

De spraakfunctie en de schermen zijn meerdere malen getest door leden van de Oogvereniging. Naar verwachting staan er begin volgend jaar ongeveer 2000 geldmaten met de spraakfunctie verspreid over heel Nederland.