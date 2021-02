Belegger stapt in bij luchtvaart en vastgoed; doet Wolters Kluwer weg

De AEX-index noteert rond kwart voor elf 0,2% lager op 662,77 punten. De Midkap gaat 0,5% vooruit naar 988,2 punten.

De beurzen elders in Europa lieten een verdeeld beeld zien. Frankfurt en Parijs klimmen tot 0,4%. Een meevallend groeicijfer over de Duitse economie gaf daarbij steun. Londen daalt 0,4%.

„Dinsdag zag je dat beleggers hun risico’s opnieuw gingen prijzen door de angst dat de rentes verder zouden gaan stijgen. Vooral techaandelen hadden er last van. Maar vandaag zie je een normalisatie op de markten”, zegt vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Hij gaat er dan ook vanuit dat de beurzen de afgelopen twee dagen een tijdelijke terugval beleefden in een aanhoudend opgaande trend.

Op Wall Street persten de beurzen er gisteravond nog een sprintje uit nadat de Fed-president Powell probeerde de zorgen over de rente en inflatie weg te nemen. Powell liet tijdens een hoorzitting voor het Congres weten geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen als gevolg van de miljarden die de Fed in de economie pompt. De centrale bankier ziet dan ook geen reden om het stimuleringsbeleid, dat voor erg lage rentes zorgt, te temperen.

In de AEX leverde hekkensluiter Wolters Kluwer 4,1% in na de voorzichtige outlook over de komende prestaties in het lopende jaar. Branchegenoot RELX zakte 0,8% weg.

KPN moest na de forse duikeling van dinsdag nog eens 1,9% afstaan. . Het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil heeft inmiddels met succes voor €2,1 miljard aan KPN-obligaties geplaatst bij institutionele beleggers buiten de VS.

Na een positieve start liet chipfonds ASMI 0,1% liggen. Branchegenoot ASML keek aan tegen een verlies van 0,3%.

Unibail Rodamco hield de blik opwaarts gericht met een plus van 1,7%. Het vastgoedfonds zit deze week aardig in de lift. ASR komt bovendrijven. De koers van de verzekeraar stijgt 1,5%.

Adyen veerde na de dreun van dinsdag in reactie op de verkoop van aandelen door een vroege investeerder 0,5% op.

Bij de middelgrote fondsen wint Signify 1,1%. Air France KLM kan 3,9% bijschrijven. Het luchtvaartconcern heeft deze week de stijgende lijn aardig te pakken. Koploper Pharming (+5,6%) doet ook goede zaken. DeGroof Petercam is begonnen met het volgen van het biotechfonds met een koopaanbeveling.

AScX-fonds Alfen kreeg de wind weer in de rug met een 1,8% hogere koers.

