Opleving Adyen legt steun onder AEX; Wolters Kluwer zakt weg

De AEX-index noteert rond kwart over negen frationeel lager op 664 punten. De Midkap gaat 0,5% vooruit naar 988 punten.

Op Wall Street persten de beurzen er gisteravond nog een sprintje uit nadat de Fed-president Powell probeerde de zorgen over de rente en inflatie weg te nemen. Powell liet tijdens een hoorzitting voor het Congres weten geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen als gevolg van de miljarden die de Fed in de economie pompt. De centrale bankier ziet dan ook geen reden om het stimuleringsbeleid, dat voor erg lage rentes zorgt, te temperen.

In de AEX leverde Wolters Kluwer 1,6% in na de voorzichtige outlook over de komende prestaties in het lopende jaar. Branchegenoot RELX zakte 0,7% weg.

KPN moest na de duikeling van dinsdag nog eens 2,6% afstaan. . Het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil heeft inmiddels met succes voor €2,1 miljard aan KPN-obligaties geplaatst bij institutionele beleggers buiten de VS.

Aan de andere kant kreeg chipfonds ASMI er na de recente verzwakking 2,2% bij. Adyen veerde na de dreun van dinsdag in reactie op de verkoop van aandelen door een vroege investeerder 2% op.

Unibail Rodamco hield de blik opwaarts gericht met een plus van 1%.