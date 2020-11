Vaccinvreugde haalt Amazon en Zoom onderuit

Even na vijf uur spoot de Dow Jones-index nog 4% omhoog naar een stand van 29.450 na een eerdere tussentijdse recordstand van bijna 30.000 punten. De S&P500 sprintte 2,8% vooruit naar een piek van 3606 punten. De Nasdaq won 1% op 12.012 punten

Pfizer kondigde aan dat er grote vooruitgang is geboekt met zijn vaccin tegen het coronavirus. Bij een voorlopig onderzoek is gebleken dat 90% van het vaccin effectief en veilig is. Het farmaciebedrijf maakte een koerssprong van meer meer dan 12%.

De overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen heeft ook bijgedragen aan de grote animo bij beleggers om in aandelen te stappen. Beleggers houden er rekening mee dat een mogelijke verhoging van de belasting voor bedrijven voorlopig in de ijskast blijft staan.

Bankaandelen konden ook op grote kopersintersse rekenen. JPMorgan werd 9,9% meer waard.

Verder gingen luchtvaartmaatschappijen de lucht in. Voor Delta Airlines hadden beleggers meer dan12% meer over.

Techfondsen bleven achter in de coronarally na de opmars van vorige week. Zo kreeg Apple er 1,5% bij. Amazon raakte 2,2% kwijt.

Voor Zoom kwam het nieuws van Pfizer hard aan. De koers van de videodienst die door het vele thuiswerken zeer populair werd, duikelde 16%.