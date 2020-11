’Wall Street op recordjacht na opsteker Pfizer’

De futures in de VS wezen er op dat de de S&P500 en de Dow Jones met 3,7% en 5,3% omhoog zullen schieten, waarmee de recordstanden eerder dit jaar worden aangescherpt. De Nasdaq blijft waarschijnlijk wat achter met een plus van 0,5%.

Pfzer kondigde aan dat er grote vooruitgang is geboekt met zijn vaccin tegen het coronavirus. Bij een voorlopig onderzoek is gebleken dat 90% van het vaccin effectief en veilig is. Het farmaciebedrijf zal waarschijnlijk meer dan 10% winst boeken bij de start.

De overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen heeft ook bijgedragen aan de grote animo bij beleggers om in aandelen te stappen.

Vooral bankaandelen zullen op grote kopersintersse kunnen rekenen. JPMorgan lijkt meer dan 7% hoger te openen.

Ook luchtvaartmaatschappijen gaan zo goed als zeker de lucht in. Delta Airlines staat voor een meer dan 20% hogere opening.

Techfondsen doen het waarschijnlijk wat rustiger aan na de opmars van vorige week. Apple lijkt 1% in de plus te gaan openen.

Voor Zoom kwam het nieuws van Pfizer hard aan. De koers van de videodienst die door het vele thuiswerken zeer populair werd, lijkt meer dan 17% te gaan duikelen.