Wanhoop om oplopende levertijden in winkels: ’Het wordt met de dag erger’

V&D 2.0 komt eraan: ’Mensen willen weten of ze hun cadeaukaart nog kunnen gebruiken’

V&D neemt online interieurmarktplaats HomeDeco over. Voor het doorgestarte voormalige warenhuis is het de tweede overname sinds 2018. Er moeten er nog veel volgen, zegt V&D-topman en aandeelhouder Alexander van Slooten. „Als online marktplaats hebben we schaal nodig met het nieuwe V&D.”