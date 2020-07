Banengroei in VS trekt hard aan naar record van 4,8 miljoen

Volgens cijfers van het ministerie van Arbeid in de VS kwamen er in juni (exclusief de landbouw) 4,8 miljoen banen bij. Vooraf hadden economen in doorsnee op een toename met 3,2 miljoen gerekend. Over de maand mei werd de banengroei opwaarts bijgesteld van 2,5 miljoen naar 2,7 miljoen. In april gingen er nog 20 miljoen banen verloren vanwege de ingevoerde lockdown om het coronavirus te bestrijden.

Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank, benadrukt dat vooral in de horeca- en vrijetijdssector het aantal banen fors is toegenomen vanwege het opengooien van de Amerikaanse economie. In totaal was deze sector al goed voor 2 miljoen banen. „Het gaat dan vooral om mensen die eerder nog op straat werden gezet en nu weer terug zijn gekomen. Ik verwacht, al naar gelang de ontwikkeling van het coronavirus dit jaar, echter een rollercoaster op de arbeidsmarkt – zeker als de eerste coronagolf die in VS nog steeds niet onder controle is gevolgd wordt door een tweede golf.”

Werkloosheid valt verder terug

Ook de werkloosheid in de VS, die in april nog fors opliep als gevolg van de coronacrisis, zette in de voorbije maand de dalende lijn stevig voort. Er werd een terugval gemeten van 13,3% naar 11,1% van de beroepsbevolking. In april zat nog 14,4% zonder werk. In doorsnee werd een afname naar 12,5% voorzien. Ter vergelijking in februari waren nog 3,5% van de Amerikanen werkloos.

De overheid publiceert het banenrapport normaal gesproken op vrijdag, maar die is vervroegd in aanloop naar de viering van Onafhankelijkheidsdag in de VS op zaterdag.

Het aantal nieuwe WW-aanvragen in de VS kwam in de voorbije week uit op 1,4 miljoen. De voortgezette uitkeringen stegen naar 19,3 miljoen. ’Bij de WW-aanvragen die wekelijks worden gemeten zie je al terug dat in een aantal Amerikaanse Staten weer nieuwe lockdowns zijn ingevoerd”, stelt Marey.