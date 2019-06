RR Mechatronics komt met obligatie op NPEX

Amsterdam - RR Mechatronics geeft voor de tweede keer binnen een jaar via de NPEX-effectenbeurs een 8 procent achtergestelde obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar. Dat meldt het medisch technologiebedrijf, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van instrumenten voor bloeddiagnostiek voor ziekenhuizen, laboratoria en farmaceutische bedrijven.