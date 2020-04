Ikea wil volgende maand deur weer openzetten in Europa

De topman van Ikea benadrukte in een toelichting dat zijn bedrijf in de voorbije weken online nog goede zaken had gedaan met een verdubbeling van de omzet sinds de start van de coronacrisis.

Aan de andere kant liep het Zweedse bedrijf met het sluiten van de winkels in de afgelopen weken als gevolg van de beperkende maatregelen meer dan 60% van de omzet mis.

Er is nog geen besluit genomen over het weer openzetten van de winkels in Noord-Amerika, waar de verspreiding van het coronavirus later plaatsvond dan in Europa.