Vertraging windproject VS treft Sif

Sif levert 84 zogeheten monopiles, de palen waar de windmolens op worden gemonteerd, voor Vineyard Wind. De productie van die palen stond gepland voor de eerste helft van volgend jaar. De windmolens moeten op een specifiek moment geplaatst worden omdat daarbij rekening moet worden gehouden met een bedreigde walvissensoort die voor de Amerikaanse noordoostkust leeft.

Sif en Vineyard Wind onderzoeken nu de gevolgen van de vertraging en hoe ze die kunnen beperken. Een vertraging en gevolgen voor de productieplanning van Sif zijn echter onvermijdelijk. Het funderingsbedrijf heeft in zijn planning ruimte opgenomen voor een vertraging van een aantal maanden. In de komende weken moet Vineyard Wind duidelijkheid verschaffen of die marge voldoende is. Sif verwacht daar binnen vier tot zes weken meer over te kunnen zeggen.