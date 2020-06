Ministers overleggen met bestuur Air France-KLM

Volgens een verklaring van Financiën ging het overleg onder meer over onder welke voorwaarden die steun kan plaatsvinden. "De afgelopen tijd heeft de Nederlandse Staat intensief contact gehad met de holding Air France-KLM, KLM, de Franse Staat, de Europese Commissie en diverse banken over de financiële steun." Het streven is om het "binnenkort" af te ronden.

Een van de voorwaarden voor het geven van steun is dat de Nederlandse tak van de luchtvaartgroep voorlopig geen bonussen uitkeert. Vorige week stemde Nederland op de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM nog vruchteloos tegen het voorstel om topman Ben Smith een langetermijnbonus toe te kennen. Nederland heeft sinds februari vorig jaar een aandelenbelang van 14 procent in Air France-KLM. Dat is net zoveel als de Franse overheid.

Topman Smith wil met de vakbonden praten over het verkleinen van het personeelsbestand. Hij wil ook meer synergievoordeel halen uit de luchtvaartgroep.