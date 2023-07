Unilever kan prijsverhogingen blijven doorberekenen

Het bedrijf achter Ben & Jerry’s, Knorr en Dove liet de onderliggende omzet in het eerste halfjaar met 9,1% groeien. Het grootste deel van de omzetgroei komt voort uit prijsstijgingen (9,4%), het volume drukt dat met -0,2%. Voor het tweede kwartaal betekende dat een groei van 7,9%.

De totale omzet steeg met 2,7% tot €30,4 miljard in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst steeg met 21% tot €3,9 miljard. Unilever groeide het hardst in de divisies persoonlijke verzorging en voeding.

„Mijn vroege onderdompeling in het bedrijf heeft mijn geloof in de fundamenten van Unilever bevestigd”, zegt de kersverse ceo Hein Schumacher. Hij volgde de Brit Alan Jope op. „De taak die voor ons ligt is om gebruik te maken van deze sterke punten, ondersteund door ons vereenvoudigde bedrijfsmodel, om beter te kunnen presteren en te concurreren. Deze kans om onze prestaties te verbeteren en het volledige potentieel eruit te halen, maakt het een spannende tijd om Unilever te leiden.”